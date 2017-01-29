Polonya'dan talibi var!

Bursaspor'da fazla forma şansı bulamayan Çek forvet Tomas Necid'e Polonya takımı Legia Warszawa'nın talip olduğu iddia edildi.

Polonya basınının iddiasına göre Legia, Bursaspor'un Çek santraforu Tomas Necid ile yakından ilgileniyor. Bursaspor ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve Çek forvetin Polonya'ya giderek anlaşmaya varılacağı öğrenildi.

Varşova takımının Necid'i kiralama yöntemiyle kadrosuna katacağı iddia edilenler arasında.