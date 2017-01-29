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Rhodolfo o takımı reddetti!

Tarih29 Ocak 2017 , 10:15

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Rhodolfo o takımı reddetti!

Stopere takviyeler sonrası gözden düşen ve kendisinden kulüp bulması istenen Rhodolfo, Palmeiras’ın kendisine yaptığı 300 bin Euro’luk teklifi geri çevirdi

Beşiktaş’tan yıllık 1.4 milyon Euro garanti ücret alan Brezilyalı oyuncu, Palmeiras’a “Ben burada o paranın kaç katını alıyorum” yanıtını verdi.

HABERTÜRK SPOR

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