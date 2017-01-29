Rize'de rekor!

AJANSSPOR-

Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor, Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmada ilginç istatistik dikkat çekti. Müsabakada Rizespor 121.1 km, Karabükspor ise 122.7 km koşu mesafesi katetti.

Maç 19. hafta itibariyle sezonun en fazla koşu mesafesi katedildiği karşılaşma olarak kayıtlara geçti.