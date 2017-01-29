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Rizespor, kalesini 15 hafta sonra kapattı
29 Ocak 2017 , 13:14
Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor'u 1-0 yenerek puanını 19'a yükselten Çaykur Rizespor, 15 hafta aranın ardından bir lig maçını gol yemeden tamamladı.
Yeşil-mavililer, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 19 maçın sadece 2'sinde kalesini gole kapattı.
Ligin 3. haftasında sahasında 1-0 kazandığı Akhisar Belediyespor maçında gol yemeyen Karadeniz temsilcisi, Kardemir Karabükspor maçında da rakibine geçit vermedi.
Kulüp basın sözcüsü Saffet Mete, AA muhabirine yaptığı açıklama, Kardemir Karabükspor karşısında alınan galibiyetin 3 puandan daha değerli olduğunu, takım olarak morallerinin yükseldiğini belirtti.
Genç ve iyi bir ekip olduklarını vurgulayan Mete, "Oynadığımız futbola bakılınca aldığımız puanlar yeterli değil. İyi oyunumuzu golle süsleyemediğimiz için birçok maçta oyunun karşılığını alamıyorduk. Artık iyi oyunumuzu sonuca da yansıtmaya başladık. Son 3 maçta 6 puan toplamayı başardık ama daha iyi olmak zorundayız." dedi.
Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan kaleci Diallo ve Yakoubi'den yoksun mücadele ettiklerini ve kadro sıkıntısı yaşadıklarına değinen Mete, "Son hafta da Recep Niyaz hastalandı, Jantscher ise hasta hasta, fedakarlık ederek sahada görev aldı. Buna rağmen son haftalarda çok koşan ve mücadele eden bir takım var. Futbolcu arkadaşlarımız ellerinden gelenin en iyisini yapma gayretinde. Her geçen hafta çok daha iyi olacağımıza inanıyorum." diye konuştu.
Mete, transferde görüşmelerin devam ettiğini ancak zamanın kısalması nedeniyle işlerin gittikçe zorlaştığını sözlerine ekledi.
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