Rodriguinho'da büyük tehlike!

AJANSSPOR- Corinthians kulübü, Fenerbahçe'nin Rodriguinho için yaptığı teklifi reddederek büyük bir risk aldı.

Brezilya basınında yer alan habere göre yaklaşık 2 aydır Rodriguinho transferi için Corinthians ile pazarlık halinde olan Fenerbahçe, Brezilya ekibinin oyuncuyu satmaya yanaşmaması nedeniyle transferi gerçekleştiremedi. Sözleşmesi 31 Aralık 2017'de bitecek olan 28 yaşındaki oyuncu temmuz başından itibaren başka bir kulüple ön protokol imzalayabiliyor. Böyle bir durum gerçekleşirse 1.2 milyon Euro'ya transfer edilen Rodriguinho sene sonunda bedavaya takımdan ayrılmış olacak.

Fenerbahçe, oyuncuya Coritnhians'ta kazandığından daha yüksek bir rakam önerirmiş, hatta Dick Advocaat Rodriguinho'yu arayıp onu takımda nasıl kullanacağıyla ilgili bilgi vermişti.

Yönetime ayrılma isteğini ileten Rodriguinho ise bütün bu pazarlıkların sonunda takımda kaldı.

Corinthians, Fenerbahçe'nin teklifi reddettikten sonra oyuncuyla sözleşme uzatma görüşmelerine tekrar başladı.

Rodriguinho'nun bonservisinin %50'si Corinthians, %40'ı Capivariano ve %10'u da America-MG'de bulunuyor.

AJANSSPOR.COM