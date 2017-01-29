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Şenol Güneş Stadı'na hücum!
29 Ocak 2017 , 10:44
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- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
Süper Lig’de üst üste aldığı galibiyetlerle tırmanışa geçen Trabzonspor, yeni mabedi Akyazı Şenol Güneş Stadı’nın açılış maçında Gaziantep'i konuk edecek. 41 bin kişilik yeni stadın ilk maçına büyük ilgi gösteren Bordo-Mavililer’in, dün akşam saatlerinde yaklaşık 25 bin bileti tükettiği belirtildi.
16.00’da başlayacak karşılaşma saatine kadar bu rakamın 35 bini bulması bekleniyor. Karadeniz Fırtınası, perşembe günü kupada oynadığı Atiker Konya maçıyla 50 yıldır mücadele ettiği emektar Hüseyin Avni Aker Stadı’na veda etmişti.
18 Aralık 2016’da açılışı gerçekleştirilen Şenol Güneş Stadı, bugün resmen Trabzonspor ve Türk futbolunun hizmetine girecek.
(HT Spor)
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