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''Sergen sürekli sıkıntı desin...''
29 Ocak 2017 , 21:56
AJANSSPOR - Ntvspor yorumcularından Rıdvan Dilmen, Kayserispor teknik direktörü Sergen Yalçın'ın performansı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Genç teknik adamın geri dönüşüne sevindiğini söyleyen Dilmen, Sergen Yalçın ile özdeşleşen "sıkıntı" kelimesine de atıfta bulundu.
Dilmen, "Sergen hoca teknik adamlık kariyerine başladı. Sonra yorumcu oldu, tekrar geri döndü. Sergen Yalçın, sıkıntı kelimesini sürekli kullansın. İyi bir başlangıç yaptı." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Kayserispor, son 2 maçta 4 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, ligde Sergen Yalçın ile beraber 1 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
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