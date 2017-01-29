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Seyirci rekoru kırıldı!
29 Ocak 2017 , 17:36
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- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
Trabzonspor, Gaziantepspor ile Şenol Güneş Kompleksi bulunan 41.461 kişi kapasiteli yeni stadyumu Medical Park Arena'da karşı karşıya geldi.
Trabzonspor- Gaziantepspor maçını tribünlerde 22.654 kişi izleyerek, bu sezonki en yüksek seyirci sayısına ulaşıldı.
İşte Trabzonspor'un, Spor Toto Süper Lig'de kendi sahasında oynadığı maçların seyirci sayıları...
Trabzonspor - Kasımpaşa (Seyircisiz)
Trabzonspor - Osmanlıspor (305 kişi)
Trabzonspor - Atiker Konyaspor (1.780 kişi)
Trabzonspor - Akhisar Belediye (9.550 kişi)
Trabzonspor - Rizespor (8.476 kişi)
Trabzonspor - Antalyaspor (12.004 kişi)
Trabzonspor - Adanaspor (6.322 kişi)
Trabzonspor - Fenerbahçe (19.695 kişi)
Trabzonspor - Gaziantepspor (22.654 kişi)
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