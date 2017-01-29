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"Şimdi Beşiktaş maçına odaklanma zamanı"
29 Ocak 2017 , 17:10
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un başkanı Hikmet Ferudun Tankut, dün deplasmanda aldıkları Çaykur Rizespor mağlubiyetine ilişkin, "Şimdi Beşiktaş maçına odaklanma zamanı." dedi.
Tankut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor maçının tahmin ettikleri gibi zor geçtiğini, rakiplerinin güçlü bir ekip olduğunu ifade etti.
Buna rağmen beraberlik ya da galip gelebilecek pozisyonları bulduklarını anlatan Tankut, "İlk yarı istediğimiz oyunu sahaya koyamadık. İkinci yarı toparlandık ancak sonuç alamadık. Rize zor bir deplasman. Puansız dönmenin üzüntüsünü yaşıyoruz." diye konuştu.
"Çaykur Rizespor maçı geride kaldı. Şimdi Beşiktaş maçına odaklanma zamanı." diyen Tankut, "Önümüzde ligin lideri Beşiktaş ile sahamızda zor bir maça çıkacağız. Bu maç bizim için çok önemli. İyi hazırlanıp puan ya da puanlar almak için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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