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"Son dakikada gelen gol bizi çok üzdü"
29 Ocak 2017 , 18:04
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- Bursaspor
Bursaspor Teknik Sorumlusu Tunahan Akdoğan son dakikada yedikleri gol nedeniyle çok üzgün olduklarını dile getirdi.
Takımla birlikte 1 hafta çalışma şansı bulduğunu hatırlatan Akdoğan, şöyle konuştu:
"Hafta içinde rakibimizi izleyip iyi analiz yaptığımı düşünüyorum. Futbolun adaleti yok, son dakikada gelen gol bizi çok üzdü. İlk yarı rakibe fazla pozisyon vermedik, bulduğumuz pozisyonları gole çevirseydik, oyunun akışı farklı olabilirdi. İkinci yarı kontrollü başlayıp kontrataklarla etkili olmayı düşündük. Rakibimize de yine pozisyon vermedik. Oyuncularımız bugün sahada çok iyi mücadele ettiler. Başakşehir iyi bir takım, bu takıma sahasında pozisyon vermeden birkaç pozisyon bulduk ancak son dakikadaki gole engel olamadık."
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