Son umut Mehmet Ekici!

Corinthians’ı ikna edemeyen yönetim, son görüşmeden de sonuç alamadı. Mehmet Ekici’de çok büyük bir sürpriz olmazsa, transfer defteri kapanacak

Mehmet Ekici'de yaşanan sıkıntı sonrası rotasını Brezilya'ya çevirerek Corinthians'ta forma giyen Rodriguinho'yu listesine alan Fenerbahçe, bu transferde de amacına ulaşamadı. Başkan Aziz Yıldırım'ın dünkü Divan Kurulu'nda, "Bir yabancı oyuncu ile belirli bir noktaya geldik, %100 olur diyemiyorum, maddi kaynakları aşmaya çalışıyoruz" diyerek işaret ettiği Brezilyalı orta saha oyuncusu için kulübü ikna edilemedi. Transfer görüşmeleriyle ilgili olarak Globo Esporte'ye konuşan Corinthians Futbol Direktörü Adauto, Fenerbahçe'nin kendileriyle bir süredir transfer pazarlığı yaptığını ancak teklifi reddetme kararı aldıklarını söyledi.

Abdulrahman da olmadı

Devre arası transferinin 31 Ocak'ta bitecek olması nedeniyle fazla zamanı kalmayan F.Bahçe yönetimi, Al-Ain'de oynayan Omar Abdulrahman için de nabız yokladı ancak bu girişim de sonuçsuz kaldı. Şayet Mehmet Ekici konusunda çok büyük bir süpriz olmazsa, F.Bahçe transfer defterini kapatacak.

Rodriguinho

11565 DAKİKA

166 MAÇ

132 İLK 11

38 GOL

(Sabah)