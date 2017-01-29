Sow'dan veda sinyali!

Fenerbahçeli Moussa Sow Kamerun yenilgisinin ardından, bir sonraki Afrika Uluslar Kupası'nda oynamayacağı mesajı verdi.

Senegal ile Kamerun'un karşı karşıya geldiği Afrika Uluslar Kupası çeyrek final karşılaşmasının sonrasında Fenerbahçeli Moussa Sow'dan ülkesini üzen bir açıklama geldi. Penaltılara giden maçı 5-4 kazanan Kamerun yarı finale çıkan taraf olurken, Beşiktaşlı Aboubakar da bir gole imzasını atmıştı.

31 yaşındaki Sow maçın ardından yaptığı açıklamada milli formaya veda mesajı verdi. Bir sonraki iki yıl sonra, 2019'da gerçekleştirilecek olan Afrika Uluslar Kupası'nda olmayacağı mesajını gönderen sarı lacivertli oyuncu şunları söyledi:

"Kimse bizi sahada elimizden geleni yapmadığımız için suçlayamaz. Savaşmadığımızı veya Senegal formasını ıslatmadığımızı söyleyemez. Gelecek için şunları söyleyebilirim ki, bizim arkamızdan gelen iyi bir jenerasyon var. Onların geldiğini ve sonuna kadar gidebileceklerini umut ediyorum. 2019 benim için ise çok uzak görünüyor. Orada olacağımı sanmıyorum. Ne olacağını göreceğiz". (Milliyet)