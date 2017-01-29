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Sponsor açıklanıyor!
29 Ocak 2017 , 12:02
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
Akyazı Arena'yı açmış ve kompleksin adını ''Şenol Güneş'' olarak koyan Trabzonspor yönetimi stadın sponsorunu açıklamaya hazırlanıyor. Resmi olmayan bilgilere göre Akyazı Stadı’nın sponsoru Medical Park oluyor. Başkan Muharrem Usta’nın şirketi sponsorluk için kulübe 5 yıl için 25 milyon Dolar verecek. Daha önce Vestel firması Trabzonspor'a, 10 yıllığına 50 milyon TL vermişti. Yönetim fiyatı az bulduğu için rakamı kabul etmemişti.
Kaynak: Fotospor
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- Trabzonspor
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