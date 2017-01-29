Toplantıya forvet de yetişecek!

Başkan Fikret Orman; yeni transferler Babel, Mitrovic ve Ersan Gülüm’le salı günü basın mensuplarının karşısına geçip gövde gösterisi yapacak. Siyah-Beyazlılar’ın 1 numarası, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’a Divan Kurulu’ndaki sözlerine de cevap verecek.

Ara transfer döneminde kadrosunu 3 futbolcuyla güçlendiren Siyah-Beyazlılar, yeni yıldızlarını salı günü basın mensuplarına tanıtacak. Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada Başkan Fikret Orman’ın da hazır bulunacağı törende; Deportivo La Coruna’dan takıma kazandırılan Ryan Babel, Hırvatistan temsilcisi Rijeka’dan 4.2 milyon Euro’ya alınan Matej Mitrovic, Hebei China Fortune’dan kiralık olarak geri dönen Ersan Gülüm, gazetecilere hedeflerini anlatacak. Başkan Fikret Orman’ın, dün Fenerbahçe’nin Divan Kurulu toplantısında Beşiktaş’a yönelik ifadeler kullanan Aziz Yıldırım’a da cevap vermesi bekleniyor.

Yeni forvet de olacak

Siyah-Beyazlılar’ın, takımın yeni forvetini de bu törene yetiştireceği bildirildi. Bu ismin, yarın sağlık kontrolünden geçmesi halinde Demba Ba, testten geçemezse Emmanuel Adebayor olacağı öğrenildi. (Fanatik)