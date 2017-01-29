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Trabzonspor'dan galibiyet serisi!

Tarih29 Ocak 2017 , 17:59

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Trabzonspor'dan galibiyet serisi!

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına fırtına gibi başlayan bordo-mavililier, son 3 lig maçında sahadan galbiyetle ayrıldı.

Trabzonspor'un Son 3 Maçı

*Bursaspor 1-2 Trabzonspor

*Kasımpaşa 0-1 Trabzonspor

*Trabzonspor 4-0 Gaziantepspor

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