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Trabzonspor'dan yeni stad mesajı!

Tarih29 Ocak 2017 , 16:05

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Trabzonspor'dan yeni stad mesajı!

Trabzonspor yeni stadyumu Medical Park Arena'da, Gaziantepspor maçı öncesi ısınmaya "Yer değişir. Ruh değişmez" tişörtleriyle çıktı.

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