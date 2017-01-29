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Trabzonspor'un stadının sponsoru belli oldu!

Tarih29 Ocak 2017 , 15:05

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Trabzonspor'un stadının sponsoru belli oldu!

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta’nın toplantısı öncesi stattan ilk görsel geldi. Buna göre Trabzonspor’un yeni sponsoru Usta’nın CEO’luğunu yaptığı Medical Park Hastaneleri oldu..  

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