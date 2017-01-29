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Türüç: ''Galibiyet bugün en güzel hediye oldu''

Tarih29 Ocak 2017 , 21:45

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Türüç: ''Galibiyet bugün en güzel hediye oldu''

Kayserispor  oyuncularından Deniz Türüç , sarı-kırmızılıların 4-1 kazandığı karşılaşmanın ardından beIN Sports'a konuştu.

Öne çıkan açıklamalar şu şekilde:

"Bizim için çok önemli bir maçtı. Takımımız, transferlerle daha iyi oldu. Kadroda ilk 11 oynayabilecek, 15-16 oyuncumuz var. Bugün de doğum günüm ve galibiyet bugün en güzel hediye oldu. Yeni gelen oyuncular kaliteli ve iyi insanlar. Bundan sonra daha da iyi olmak için çalışacağız."

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