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Umut Bulut'un ilk golü Fenerbahçe'ye
29 Ocak 2017 , 19:35
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Kayserispor
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor'un sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı karşılaşmada ilk golü atan Umut Bulut, bu sezon ilk kez ağları havalandırdı.
Kayserispor forması altında ilk golünü atan Umut Bulut, bu sezon 15 maçta forma giymişti. Tecrübeli isim, en son 16.04.2016 tarihinde Antalyaspor'a karşı Galatasaray formasıyla gol kaydetmişti.
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Kayserispor
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