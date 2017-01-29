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Uygun: "Çok çalışmaya ihtiyacımız var"

Tarih29 Ocak 2017 , 19:30

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Uygun: Çok çalışmaya ihtiyacımız var

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun takımın ligde kalmasını sağlamaya çalışacaklarını söyledi.

Uygun, kısa bir süre önce takımın başına geldiğini dile getirerek şunları söyledi: 

"Tek antrenmanla takımın başına çıkarak yeni bir sistem ve mantaliteyi büründürmek zordu. Biraz zamana ihtiyacımız var. Lige verilecek 15 günlük zaman içerisinde gerek antrenman gerekse de mental yönden en iyi şekilde takımımızı hazırlayarak, ligde bırakmaya çalışacağız. Çok çalışmaya ihtiyacımız var. Gaziantepspor buraları hak etmiyor. İyi bir kadroya sahibiz. Bunu zamanla göstereceğiz."

Uygun, tribünlerde kendisi aleyhine yapılan tezahüratlarla ilgili olarak ise "Üzüntü verici. Olmaması gerekiyor. Bunlarla ilgili şu anda konuşmak istemiyorum." ifadesini kullandı.

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