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Van Persie'yi yasa boğan haber!

Tarih29 Ocak 2017 , 14:52

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Van Persie'yi yasa boğan haber!

AJANSSPOR- Robin van Persie'nin dedesi hayatını kaybetti. 

Hollanda basınında yer alan habere göre 96 yaşındaki Wim Ras, perşembe günü hayata gözlerini yumarken vefat haberi resmi olarak bugün açıklandı. 

Van Persie devre arası kampındayken dedesinin rahatsızlanması üzerine Hollanda'ya gitmişti. 

Wim Ras, özellikle van Persie'nin İspanya'ya attığı gol sonrası sevinciyle gündeme gelmişti. 

van Persienin dedesi hayata veda etti

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