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Yalçın: "Aslanlar gibi mücadele ettiler"
29 Ocak 2017 , 21:19
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Kayserispor teknik direktörü Sergen Yalçın, sarı-kırmızılıların 4-1 kazandığı karşılaşmanın ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.
Sergen Yalçın'ın öne çıkan açıklamaları şu şekilde:
"Bu maça iyi hazırlandık. Müsabakaya iyi konsantre olduk. Maçla ilgili hafta içi planlar hazırladık, oyuncularım da aslanlar gibi mücadele ettiler ve iyi savaştılar. Sahada fizik olarak iyi olmayan oyuncular da vardı. Bizim için çok iyi bir sonuç oldu, çok sevindik. Ama yarından itibaren önümüzdeki maçlara hazırlanmamız lazım. Bugün için oyuncularıma ve yönetime teşekkür ediyorum. Transferler için çok çaba harcadılar. Herkese tekrardan teşekkür ederim."
"Transfer yaparken lige uygun olacak oyuncular almaya çalıştık. Bu süreç bizim için zorlu geçti. Hem yönetim hem de biz oyuncu seçerken sabahlara kadar çalıştık. Bugün de sahada arakterli oyuncuların olduğunu gördük. Bugünü yaşayıp, yarın çalışmalara döneceğiz."
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