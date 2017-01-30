- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
3 oyuncu değiştirmeyen galibiyeti unutsun!
30 Ocak 2017 , 11:21
AJANSSPOR ARAŞTIRMA- Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında aldığı 4-1'lik yenilgi sonrası Dick Advocaat'ın neden 3. değişiklik hakkını kullanmadığı tartışma konusu oldu.
Elinde Aatıf gibi oyunu değiştirebilecek bir isim olmasına rağmen sadece Karavaiev ve van Persie hamlelerini kullanan Hollandalı, bu anlamda rakip teknik direktör Sergen Yalçın'ın gerisinde kaldı. Sergen Yalçın 66'da, yorulan Raheem Lawal'ın yerine N'Guemo'yu alırken, 70'de Güray Vural'ın golüyle Kayserispor 2-1'lik üstünlüğü sağladı. 82'de ise Deniz Türüç yerine Kubilay Sönmez oyuna dahil olurken 3. golde atağı başlatan Kubilay oldu. Golü atan ise Umut Bulut'un yerine oyuna dahil olan Welliton'du.
Yine bu hafta oynanan Medipol Başakşehir - Bursaspor maçında Bursaspor Teknik Sorumlusu Tunahan Akdoğan, sadece 2 değişiklik hakkını kullandı. Son dakikalarda baskısını artıran Başakşehir 90'da yeni transfer İrfan Can Kahveci ile 1-0'lık galibiyete ulaştı.
Süper Lig'de bu sezon 44 maçta en az bir takım 3 değişiklik hakkını kullanmazken takımların bu maçlarda aldıkları sonuçlar şöyle; 5 galibiyet, 11 beraberlik, 30 yenilgi (İki maçta iki takım da 3 oyuncu değişikliği hakkını kullanmadı ve o 2 maç da berabere sona erdi.)
Yani 3 oyuncu değişikliği hakkını kullanmayan takımların kazanmakta oldukça zorlandıklarını görüyoruz.
Fenerbahçe bu sezon tam 5 maçta 3 oyuncu değişikliği hakkını kullanmadı. İşte sonuçlar:
Fenerbahçe 3-3 Kayserispor (2. hafta) 2 oyuncu değişikliği
Fenerbahçe 1-1 Aytemiz Alanyaspor (7. hafta) 2 oyuncu değişikliği
Fenerbahçe 0-0 Beşiktaş (13. hafta) 2 oyuncu değişikliği
Antalyaspor 1-0 Fenerbahçe (14. hafta) 2 oyuncu değişikliği
Kayserispor 4-1 Fenerbahçe (19. hafta) 2 oyuncu değişikliği
Fenerbahçe 3 oyuncu değişikliği hakkını kullanmadığı 5 maçta 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.
Galatasaray ise 3 oyuncu değişikliği hakkını kullanmayıp en çok galibiyet alan takım konumunda.
Galatasaray 1-0 Kardemir Karabükspor (1. hafta) 2 değişiklik
Akhisar Belediyespor 1-3 Galatasaray (2. hafta) 2 değişiklik
Galatasaray 2-0 Çaykur Rizespor (4. hafta) 2 değişiklik
Galatasaray 1-2 Medipol Başakşehir (10. hafta) 2 değişiklik
Galatasaray 5-1 Aytemiz Alanyaspor (16. hafta) 2 değişiklik
Kardemir Karabükspor 2-1 Galatasaray (18. hafta) 2 değişiklik
Galatasaray 3 oyuncu değişikliği kullanmadığı 6 maçta 4 galibiyet alırken 2 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Her maçta 3 değişiklik hakkını kullanan sadece 7 takım var!
Şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş ve Medipol Başakşehir ise bütün lig karşılaşmalarında 3 oyuncu değişikliği hakkını kullandı. Bütün maçlarda oyuncu değişikliği hakkının tamamını kullanan diğer takımlar; Antalyaspor, Atiker Konyaspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor oldu.
Adanaspor
Adanaspor 0-0 Gaziantepspor (3. hafta) 2 değişiklik
Adanaspor 1-2 Kardemir Karabükspor (7. hafta) 2 değişiklik
Akhisar Belediyespor 1-0 Adanaspor (8. hafta) 2 değişiklik
Çaykur Rizespor 2-2 Adanaspor (10. hafta) 2 değişiklik
Antalyaspor 1-0 Adanaspor (12. hafta) 2 değişiklik
Adanaspor bu 5 maçta 2 beraberlik 3 yenilgi aldı.
Kayserispor
Bursaspor 3-1 Kayserispor (4. hafta) 2 değişiklik
Kayserispor 0-1 Beşiktaş (7. hafta) 2 değişiklik
Kayserispor 0-1 Antalyaspor (9. hafta) 2 değişiklik
Alanyaspor 3-0 Kayserispor (12. hafta) iki takım da 2 değişiklik
Kayserispor 0-1 Trabzonspor (13. hafta) 2 değişiklik
Atiker Konyaspor 1-0 Kayserispor (14. hafta) 2 değişiklik
Medipol Başakşehir 5-0 Kayserispor (17. hafta) 2 değişiklik
Akhisar Belediyespor 0-0 Kayserispor (18. hafta) 2 değişiklik
Kayserispor bu 8 maçta 1 beraberlik 7 de yenilgi aldı.
Trabzonspor
Alanyaspor 3-0 Trabzonspor (4. hafta) 2 değişiklik
Trabzonspor 2-2 Çaykur Rizespor (9. hafta) 1 değişiklik
Trabzonspor 0-1 Antalyaspor (11. hafta) 2 değişiklik
Gençlerbirliği 0-0 Trabzonspor (12. hafta) 2 değişiklik
Medipol Başakşehir 1-0 Trabzonspor (15. hafta) 2 değişiklik
Trabzonspor 0-3 Fenerbahçe (16. hafta) 2 değişiklik
Trabzonspor bu 6 maçta 2 beraberlik 4 yenilgi aldı.
Gaziantepspor
Gaziantepspor 0-1 Medipol Başakşehir (4. hafta) 2 değişiklik
Gaziantepspor bu 1 maçtan yenilgiyle ayrıldı.
Galatasaray'ın haricinde galibiyet alabilen tek takım Aytemiz Alanyaspor.
Adanaspor 3-2 Aytemiz Alanyaspor (5. hafta) 2 değişiklik
Aytemiz Alanyaspor 0-5 Medipol Başakşehir (6. hafta) 2 değişiklik
Aytemiz Alanyaspor 0-2 Bursaspor (8. hafta) 2 değişiklik
Kasımpaşa 2-1 Aytemiz Alanyaspor (9. hafta) 2 değişiklik
Aytemiz Alanyaspor 3-0 Kayserispor (12. hafta) iki takım da 2 değişiklik
Aytemiz Alanyaspor 2-3 Atiker Konyaspor (13. hafta) 2 değişiklik
Aytemiz Alanyaspor 1-4 Beşiktaş (18. hafta) 2 değişiklik
Aytemiz Alanyaspor bu 7 maçta 1 galibiyet 6 yenilgi aldı. Galatasaray'ın haricinde 3 oyuncu değişikliği hakkını kullanmayıp galibiyet alabilen tek takım Aytemiz Alanyaspor.
Kardemir Karabükspor
Kardemir Karabükspor 0-0 Bursaspor (10. hafta) iki takım da 2 değişiklik
Kardemir Karabükspor 0-2 Aytemiz Alanyaspor (14. hafta) 2 değişiklik
Kardemir Karabükspor 1-1 Atiker Konyaspor (15. hafta) 2 değişiklik
Kardemir Karabükspor bu 3 maçta 2 beraberlik 1 yenilgi aldı.
Akhisar Belediyespor
Akhisar Belediyespor 1-3 Fenerbahçe (10. hafta) 2 değişiklik
Akhisar Belediyespor 1-2 Osmanlıspor (14. hafta) 2 değişiklik
Akhisar Belediyespor bu 2 maçta da sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Bursaspor
Kardemir Karabükspor 0-0 Bursaspor (10. hafta) iki takım da 2 değişiklik
Medipol Başakşehir 1-0 Bursaspor (19. hafta) 2 değişiklik
Bursaspor bu maçlarda sadece 1 puan toplayabildi.
Osmanlıspor
Osmanlıspor 1-2 Antalyaspor (18. hafta) 1 değişiklik
Osmanlıspor son dakikalarına 1-0 önde girdiği karşılaşmadan Mbilla ve Eto'o'nun golleriyle 2-1 mağlup ayrılmıştı.
Sadece 1 oyuncu değiştiren takımlar!
Süper Lig'de bu sezon sadece Osmanlıspor-Antalyaspor ve Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçlarında takımlar Osmanlıspor ve Trabzonspor sadece birer oyuncu değiştirdiler.
AJANSSPOR.COM
(YASAL UYARI: KAYNAK GÖSTERİLMEDEN KULLANILAMAZ.)
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar