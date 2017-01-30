3 oyuncu değiştirmeyen galibiyeti unutsun!

AJANSSPOR ARAŞTIRMA- Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında aldığı 4-1'lik yenilgi sonrası Dick Advocaat'ın neden 3. değişiklik hakkını kullanmadığı tartışma konusu oldu.

Elinde Aatıf gibi oyunu değiştirebilecek bir isim olmasına rağmen sadece Karavaiev ve van Persie hamlelerini kullanan Hollandalı, bu anlamda rakip teknik direktör Sergen Yalçın'ın gerisinde kaldı. Sergen Yalçın 66'da, yorulan Raheem Lawal'ın yerine N'Guemo'yu alırken, 70'de Güray Vural'ın golüyle Kayserispor 2-1'lik üstünlüğü sağladı. 82'de ise Deniz Türüç yerine Kubilay Sönmez oyuna dahil olurken 3. golde atağı başlatan Kubilay oldu. Golü atan ise Umut Bulut'un yerine oyuna dahil olan Welliton'du.

Yine bu hafta oynanan Medipol Başakşehir - Bursaspor maçında Bursaspor Teknik Sorumlusu Tunahan Akdoğan, sadece 2 değişiklik hakkını kullandı. Son dakikalarda baskısını artıran Başakşehir 90'da yeni transfer İrfan Can Kahveci ile 1-0'lık galibiyete ulaştı.

Süper Lig'de bu sezon 44 maçta en az bir takım 3 değişiklik hakkını kullanmazken takımların bu maçlarda aldıkları sonuçlar şöyle; 5 galibiyet, 11 beraberlik, 30 yenilgi (İki maçta iki takım da 3 oyuncu değişikliği hakkını kullanmadı ve o 2 maç da berabere sona erdi.)

Yani 3 oyuncu değişikliği hakkını kullanmayan takımların kazanmakta oldukça zorlandıklarını görüyoruz.

Fenerbahçe bu sezon tam 5 maçta 3 oyuncu değişikliği hakkını kullanmadı. İşte sonuçlar:

Fenerbahçe 3-3 Kayserispor (2. hafta) 2 oyuncu değişikliği

Fenerbahçe 1-1 Aytemiz Alanyaspor (7. hafta) 2 oyuncu değişikliği

Fenerbahçe 0-0 Beşiktaş (13. hafta) 2 oyuncu değişikliği

Antalyaspor 1-0 Fenerbahçe (14. hafta) 2 oyuncu değişikliği

Kayserispor 4-1 Fenerbahçe (19. hafta) 2 oyuncu değişikliği

Fenerbahçe 3 oyuncu değişikliği hakkını kullanmadığı 5 maçta 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Galatasaray ise 3 oyuncu değişikliği hakkını kullanmayıp en çok galibiyet alan takım konumunda.

Galatasaray 1-0 Kardemir Karabükspor (1. hafta) 2 değişiklik

Akhisar Belediyespor 1-3 Galatasaray (2. hafta) 2 değişiklik

Galatasaray 2-0 Çaykur Rizespor (4. hafta) 2 değişiklik

Galatasaray 1-2 Medipol Başakşehir (10. hafta) 2 değişiklik

Galatasaray 5-1 Aytemiz Alanyaspor (16. hafta) 2 değişiklik

Kardemir Karabükspor 2-1 Galatasaray (18. hafta) 2 değişiklik

Galatasaray 3 oyuncu değişikliği kullanmadığı 6 maçta 4 galibiyet alırken 2 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Her maçta 3 değişiklik hakkını kullanan sadece 7 takım var!

Şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş ve Medipol Başakşehir ise bütün lig karşılaşmalarında 3 oyuncu değişikliği hakkını kullandı. Bütün maçlarda oyuncu değişikliği hakkının tamamını kullanan diğer takımlar; Antalyaspor, Atiker Konyaspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor oldu.

Adanaspor

Adanaspor 0-0 Gaziantepspor (3. hafta) 2 değişiklik

Adanaspor 1-2 Kardemir Karabükspor (7. hafta) 2 değişiklik

Akhisar Belediyespor 1-0 Adanaspor (8. hafta) 2 değişiklik

Çaykur Rizespor 2-2 Adanaspor (10. hafta) 2 değişiklik

Antalyaspor 1-0 Adanaspor (12. hafta) 2 değişiklik

Adanaspor bu 5 maçta 2 beraberlik 3 yenilgi aldı.

Kayserispor

Bursaspor 3-1 Kayserispor (4. hafta) 2 değişiklik

Kayserispor 0-1 Beşiktaş (7. hafta) 2 değişiklik

Kayserispor 0-1 Antalyaspor (9. hafta) 2 değişiklik

Alanyaspor 3-0 Kayserispor (12. hafta) iki takım da 2 değişiklik

Kayserispor 0-1 Trabzonspor (13. hafta) 2 değişiklik

Atiker Konyaspor 1-0 Kayserispor (14. hafta) 2 değişiklik

Medipol Başakşehir 5-0 Kayserispor (17. hafta) 2 değişiklik

Akhisar Belediyespor 0-0 Kayserispor (18. hafta) 2 değişiklik

Kayserispor bu 8 maçta 1 beraberlik 7 de yenilgi aldı.

Trabzonspor

Alanyaspor 3-0 Trabzonspor (4. hafta) 2 değişiklik

Trabzonspor 2-2 Çaykur Rizespor (9. hafta) 1 değişiklik

Trabzonspor 0-1 Antalyaspor (11. hafta) 2 değişiklik

Gençlerbirliği 0-0 Trabzonspor (12. hafta) 2 değişiklik

Medipol Başakşehir 1-0 Trabzonspor (15. hafta) 2 değişiklik

Trabzonspor 0-3 Fenerbahçe (16. hafta) 2 değişiklik

Trabzonspor bu 6 maçta 2 beraberlik 4 yenilgi aldı.

Gaziantepspor

Gaziantepspor 0-1 Medipol Başakşehir (4. hafta) 2 değişiklik

Gaziantepspor bu 1 maçtan yenilgiyle ayrıldı.

Galatasaray'ın haricinde galibiyet alabilen tek takım Aytemiz Alanyaspor.

Adanaspor 3-2 Aytemiz Alanyaspor (5. hafta) 2 değişiklik

Aytemiz Alanyaspor 0-5 Medipol Başakşehir (6. hafta) 2 değişiklik

Aytemiz Alanyaspor 0-2 Bursaspor (8. hafta) 2 değişiklik

Kasımpaşa 2-1 Aytemiz Alanyaspor (9. hafta) 2 değişiklik

Aytemiz Alanyaspor 3-0 Kayserispor (12. hafta) iki takım da 2 değişiklik

Aytemiz Alanyaspor 2-3 Atiker Konyaspor (13. hafta) 2 değişiklik

Aytemiz Alanyaspor 1-4 Beşiktaş (18. hafta) 2 değişiklik

Aytemiz Alanyaspor bu 7 maçta 1 galibiyet 6 yenilgi aldı. Galatasaray'ın haricinde 3 oyuncu değişikliği hakkını kullanmayıp galibiyet alabilen tek takım Aytemiz Alanyaspor.

Kardemir Karabükspor

Kardemir Karabükspor 0-0 Bursaspor (10. hafta) iki takım da 2 değişiklik

Kardemir Karabükspor 0-2 Aytemiz Alanyaspor (14. hafta) 2 değişiklik

Kardemir Karabükspor 1-1 Atiker Konyaspor (15. hafta) 2 değişiklik

Kardemir Karabükspor bu 3 maçta 2 beraberlik 1 yenilgi aldı.

Akhisar Belediyespor

Akhisar Belediyespor 1-3 Fenerbahçe (10. hafta) 2 değişiklik

Akhisar Belediyespor 1-2 Osmanlıspor (14. hafta) 2 değişiklik

Akhisar Belediyespor bu 2 maçta da sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Bursaspor

Kardemir Karabükspor 0-0 Bursaspor (10. hafta) iki takım da 2 değişiklik

Medipol Başakşehir 1-0 Bursaspor (19. hafta) 2 değişiklik

Bursaspor bu maçlarda sadece 1 puan toplayabildi.

Osmanlıspor

Osmanlıspor 1-2 Antalyaspor (18. hafta) 1 değişiklik

Osmanlıspor son dakikalarına 1-0 önde girdiği karşılaşmadan Mbilla ve Eto'o'nun golleriyle 2-1 mağlup ayrılmıştı.

Sadece 1 oyuncu değiştiren takımlar!

Süper Lig'de bu sezon sadece Osmanlıspor-Antalyaspor ve Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçlarında takımlar Osmanlıspor ve Trabzonspor sadece birer oyuncu değiştirdiler.

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