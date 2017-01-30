5 milyon Euro gözden çıkarıldı!

Cim Bom, yarın bitecek ara transfer döneminin son anına kadar orta saha ve forvete takviye yapmak konusunda kararlı. Jordan Ferri için kulübü Lyon ile görüşmeler sürüyor. Cim Bom, kapıyı 7.5 milyon Euro’dan açan Fransızlar’ı, 5 milyona inmeleri konusunda zorluyor.

Ligde Akhisar’ı farklı mağlup ederek iyice havaya giren Sarı-Kırmızılılar, transferde de ayağını gazdan çekmiyor. Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, teknik direktör Jan Olde Riekerink’in istekleri doğrultusunda takıma gerekli takviyeyi yapmak konusunda kararlı. Lukas Podolski’nin gitme durumuna göre Eren Derdiyok’un yanına bir golcü daha almak isteyen Cim Bom, şu an için önceliğini orta alana verdi. Galatasaray, yarın sona erecek olan ara transfer dönemi öncesi orta alana hem formda olan hem de yaşı genç bir isim arıyordu.

Bugün yanıt bekleniyor

İşte bu doğrultuda gündeme gelen Jordan Ferri için tüm imkanlar seferber edildi. Lyon, Ferri için kapıyı 7.5 milyon Euro’dan açtı. Bunun üzerine Fransız temsilcisinden indirim bekleyen Sarı-Kırmızılılar, rakamı 6 milyon Euro’ya indirmeyi başardı. Ancak Aslan’ın, 24 yaşındaki futbolcu için 5 milyon Euro’luk bir bonservis ücreti ödeyebileceğini belirten Aslan, Lyon ile pazarlıkları sıkı bir şekilde sürdürüyor. Bugün net bir yanıt alınıp, tarafların ortak noktada buluşması ümit ediliyor. (Fanatik)