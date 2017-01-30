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Ada'dan Tolgay'a teklif!
30 Ocak 2017 , 09:46
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- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
Ada basını, Premier Lig’de sonuncu sıradaki Sunderland’in Tolgay Arslan’ı istediğini yazdı. Teklifleri 4.6 milyon euro
Devre arası transferinin gözde ismi Tolgay Arslan'a son olarak Sunderland'in kanca attığı belirtildi. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'un teklif götürdüğü 26 yaşındaki oyuncunun adı bu kez de Sunderland ile birlikte anılmaya başladı. İngiliz basınında çıkan haberlerde Premier Lig'de son sırada bulunan ve dipten kurtulmak için iyi bir oyun kurucuya ihtiyaç duyan Sunderland'in Beşiktaş'ın kapısını çaldığı yazıldı.
Haberde, Ada ekibinin siyah- beyazlılara 4.6 milyon euro'luk bir teklif yaptığı belirtildi. Kontratı 2018 yılının haziran ayında sona erecek olan Tolgay Arslan için bu teklifin yönetim tarafından Şenol Güneş'e iletildiği ancak deneyimli hocanın reddettiği belirtildi. Güneş, Tolgay'ın kalması gerektiğini yönetime anlattı.
(Fotomaç)
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- Beşiktaş
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