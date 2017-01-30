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Ajansspor duyurdu, Antalyaspor işi bitirdi!
30 Ocak 2017 , 21:04
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- Spor Toto Süper Lig
- Antalyaspor
Türkiye’de ilk kez ajansspor.com‘un duyurduğu Antalyaspor’un yeni transferi Jean Armel Drole, sağlık kontrolünden geçti. Oyuncu yarın resmi sözleşmeye imza atacak.
1997 doğumlu oyuncu, 1.85 boyundaki oyuncu sol açıkta görev alıyor.
Oyuncunun Performans Karnesi
Jean-Armel Drolé * Fildişi Sahili
Serie B * 7 Maç - 1 Asist
İtalya Kupası * 2 Maç - 1 Gol - 1 Asist
Transferi ilk kez ajansspor.com duyurmuştu..
Antalyaspor transferi resmen bitirdi
Antalyaspor'un transferlerinde Porto esintisi (ÖZEL)
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