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Ajansspor duyurdu, Antalyaspor işi bitirdi!

Tarih30 Ocak 2017 , 21:04

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Ajansspor duyurdu, Antalyaspor işi bitirdi!

Türkiye’de ilk kez ajansspor.com‘un duyurduğu Antalyaspor’un yeni transferi Jean Armel Drole, sağlık kontrolünden geçti. Oyuncu yarın resmi sözleşmeye imza atacak.

1997 doğumlu oyuncu, 1.85 boyundaki oyuncu sol açıkta görev alıyor.

Oyuncunun Performans Karnesi

Jean-Armel Drolé * Fildişi Sahili

Serie B * 7 Maç - 1 Asist

İtalya Kupası * 2 Maç - 1 Gol - 1 Asist

Transferi ilk kez ajansspor.com duyurmuştu..

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