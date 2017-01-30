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Aklı hala Uzak Doğu'da!

Tarih30 Ocak 2017 , 09:17

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Aklı hala Uzak Doğu'da!

Galatasaray’daki geleceğini nasıl şekilleneceği merakla beklenen Lukas Podolski’nin aklının, hala Uzak Doğu’da olduğu öğrenildi.

Her ne kadar Podolski, Türkiye’de mutlu olduğunu ifade etse de, oyuncunun Japonya’nın Vissel Kobe takımından gelen teklifi her an kabul edebileceği konuşuluyor.

Kobe’nin, yıllık 8 milyon Euro’luk teklifi sonrası bu ekibe olan ilgisi daha da artan Poldi’nin, karşı tarafın bonserviste 3.5 milyon Euro’dan, 5-5.5 milyon Euro arasında bir rakama çıkması halinde bu transferin biteceği düşünülüyor.

Japonya’da transfer dönemi Şubat’ın sonunda biteceği için tarafların bu konuda hala yeterli zamanı bulunuyor.  (Fanatik)

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