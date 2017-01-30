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Antalyaspor transferi resmen bitirdi
30 Ocak 2017 , 00:44
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AJANSSPOR ÖZEL- Türkiye’de ilk kez ajansspor.com ‘un duyurduğu Antalyaspor’un Jean Armel Drole transferi kesinleşti. İtalya’da Seri B’de Perugia takımında forma giyen 19 yaşındaki Fil Dişi Sahili vatandaşı futbolcunun bugün (Pazartesi) öğlen Antalya’da olacağı öğrenildi.
Jean Armel Drole, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Antalyaspor’a imza atarak kadroya dahil edileceği belirtildi.
1997 doğumlu oyuncu, 1.85 boyundaki oyuncu sol açıkta görev alıyor.
* Antalyaspor'un transferlerinde Porto esintisi (ÖZEL)
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