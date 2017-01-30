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Ara transfer ne zaman bitiyor?

Tarih30 Ocak 2017 , 11:37

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Ara transfer ne zaman bitiyor?

Futbolda ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi yarın sona erecek.

FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) süren ara transfer döneminde sona gelindi. Takımlar, anlaştıkları futbolcularla yarın gece yarısına kadar sözleşme imzalayabilecek.

Sezonun birinci transfer ve tescil dönemi 10 Haziran'da başlayıp, 31 Ağustos 2016'da tamamlanmıştı.

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