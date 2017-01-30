Arena'da penaltı itirazları!

AJANSSPOR - Beşiktaş'ın Atiker Konyaspor'u konuk ettiği 19. hafta mücadelesinin ilk yarısında iki takım da penaltı kararı bekledi.

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Maçın 35. dakikasında Babel, ceza sahasında topu Cenk Tosun’a çıkardı. Barry Douglas ile birlikte hamle yapan golcü oyuncu topu düzeltmek isterken yerde kaldı. Hakem Özgür Yankaya "devam" kararı verince tribünlerden büyük tepki geldi.

Pozisyonun devamında Konyaspor atağa çıkarken Cenk Tosun yerden kalkamadı. Oyunun durmasının ardından Cenk'in yanına giden Yankaya, kendisine sert tepki gösteren milli futbolcuya sarı kart gösterdi.

Sonra Konyaspor

Mücadelenin 45. dakikasında gelişen Konyaspor atağında sağ kanattan Skubic'in açtığı ortada,Tosic ceza sahası çizgisinin hemen içinde topa müdahale etti. Konyasporlu futbolcular Tıosic'in topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Özgür Yankaya'ya itiraz etti ancak bu pozisyonda da "devam" kararı verildi.