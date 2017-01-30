- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Arena'da penaltı itirazları!
30 Ocak 2017 , 21:12
AJANSSPOR - Beşiktaş'ın Atiker Konyaspor'u konuk ettiği 19. hafta mücadelesinin ilk yarısında iki takım da penaltı kararı bekledi.
Önce Beşiktaş
Maçın 35. dakikasında Babel, ceza sahasında topu Cenk Tosun’a çıkardı. Barry Douglas ile birlikte hamle yapan golcü oyuncu topu düzeltmek isterken yerde kaldı. Hakem Özgür Yankaya "devam" kararı verince tribünlerden büyük tepki geldi.
Pozisyonun devamında Konyaspor atağa çıkarken Cenk Tosun yerden kalkamadı. Oyunun durmasının ardından Cenk'in yanına giden Yankaya, kendisine sert tepki gösteren milli futbolcuya sarı kart gösterdi.
Sonra Konyaspor
Mücadelenin 45. dakikasında gelişen Konyaspor atağında sağ kanattan Skubic'in açtığı ortada,Tosic ceza sahası çizgisinin hemen içinde topa müdahale etti. Konyasporlu futbolcular Tıosic'in topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Özgür Yankaya'ya itiraz etti ancak bu pozisyonda da "devam" kararı verildi.
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar