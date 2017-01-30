Atiba: ''Ne yazık ki ... ''

Beşiktaş'ın sahasında Konyaspor'u 5-1 yendiği maçın ardından Atiba yayıncı kuruluş Bein Sports'a açıklamada bulundu.



Atiba'nın sözlerinden Ajansspor.com'un derledikleri şöyle;



"Maça çok iyi başladık. Çok üretken bir oyun ortaya koyduk. Çok pozisyon yakaladık. Erken goller gelince rahatladık. İlk yarının son 10-15 dakikasında maçtan düştük, Kötü oynadık ama ikinci yarıda tekrar toparladık. 5 gollü bir performans çıktı. Gerçekten gurur duyulacak performans. Ne yazık ki bir de gol yedik.



Kendimi iyi hissettim. Dün antrenmanda denedikten sonra ciddi bir sakatlık olmadığını düşündüm. Katkı verdiğim için gerçekten çok mutluyum"