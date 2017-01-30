Aykut Kocaman'dan şok açıklama!

Beşiktaş'ın sahasında Konyaspor'u 5-1 yendiği maçın ardından Aykut Kocaman yayıncı kuruluş Bein Sports'a açıklamada bulundu.



Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman 'in sözlerinden Ajansspor.com'un derledikleri şöyle;



"Skor tabi ağır. Özellikle son dönemlerdeki skor kalitemize uymadı. Kaybetme ihtimali bu şartlarda yüksekti. Bu kadar ağır ve farklı skor beklentiler dahilinde değildi. Birinci bölüm 20 dakikalik periyot sıkıntılı geçmeye aday gözüküyordu, burayı kazasız geçersek oyunu kontrol altına alabilme ihtimali vardı ancak tahminlerin içerisinde olan gol geldi. Burası bizi pek etkilemedi üzerimizdeki baskıyı aldı oyunda denge kurduk ama ikinci gol her şeyi mahvetti.



Yüzde yüz faulden sonra ikinci gol geldi. Baskı yaratmaya çalışırken çok açıklar verdik. Devrenin sonunda çok net penaltımız verilmedi. Etimiz ne budumuz ne. Bu maçı nasıl çevireceğiz? 2. gol net faul ve veirlmeyen penaltı var.



İkinci yarıda nasıl agresifleşiriz diye düşündük yine basit bir hatadan sonra gol yedik. Farklı skor olduğu için üzgünüm. Hakem faciası olduğunu tekrarlamakta fayda var.



Yine bir hakem faciası oldu. Bu sene çok yaşıyoruz, mesleğimi daha erken sonladırmama yardımcı olacaklar bu zayıf hakemler.

