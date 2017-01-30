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Aytaç Kara'dan Bursaspor açıklaması!
30 Ocak 2017 , 23:02
Trabzonspor’da Bursaspor’un transfer teklifi yaptığı ve bu takıma gidebileceği yönündeki iddiaları üzerine Aytaç Kara açıklamalarda bulundu.
Aytaç, “Böyle şeyler nereden çıkıyor. Anlamıyorum. Ne bana ne kulübe ne menajere en küçük istek dahi gelmedi..Gerçekten komik..Trabzonspor’dayım ve formam için savaşıyorum. Havamız da süper. Ersun hoca bana güveniyor ve benden çok şey beklediğini söyledi. Ben de O’nun ve Trabzonspor’un başarısı için uzun yıllar ter dökeceğim. Taraftarımız başarılarımızı izlemeye devam etsin” dedi.
(61Medya)
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