Babel ilaç gibi geldi!

Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Ryan Babel, 5-1'lik Konyaspor galibiyetinin önemli mimarlarından biri oldu. Konyaspor karşısında Beşiktaş'ın gol perdesini açan Ryan Babel, 1 asist yapıp 2 kilit pas verirken 5 orta yaptı, 5 ikili mücadele kazandı.

Babel, Beşiktaşta form giydiği 3 maçta 2 gol 1 asist ile oynadı.