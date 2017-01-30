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Babel ilaç gibi geldi!
30 Ocak 2017 , 22:24
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Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Ryan Babel, 5-1'lik Konyaspor galibiyetinin önemli mimarlarından biri oldu. Konyaspor karşısında Beşiktaş'ın gol perdesini açan Ryan Babel, 1 asist yapıp 2 kilit pas verirken 5 orta yaptı, 5 ikili mücadele kazandı.
Babel, Beşiktaşta form giydiği 3 maçta 2 gol 1 asist ile oynadı.
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