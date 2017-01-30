NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, %100 Futbol programında Beşiktaş-Atiker Konyaspor karşılaşmasını değerlendirdi.

Dilmen'in öne çıkan açıklamaları şu şekilde:

"Büyük takımlar böyle oynamalı. Hücum 100 civarında pas yaptı biraz abarttım belki ama ciddi bir sayı bu... Rakip havlu atınca kolay oldu biraz. Kenar oyuncusu şahane muz orta yaptı, öbür kanat oyuncusu gol attı ve attırdı. Oğuzhan oyunun iki yanı nasıl oynanır onu bize gösterdi."

"Biz burada sadece Beşiktaş'ı alkışlayacağız. Şenol Güneş tezahüratları geç kalınmış biraz bence öyle yani. Şenol Güneş beklenildiği övgüyü pek almıyor. Böyle bir takım yarattı."

"Biraz belki ağır konuşacağım ama Beşiktaş bugün adeta bir futbol resitali yaptı. İkinci yarı Beşiktaş bir iki pozisyon verdi ama çok iyi oynadılar. Ligin en iyi oynayan takımı benim dedi Beşiktaş... Bana göre Medipol Başakşehir çok iyi işler yapıyor."

"Beşiktaşlı oyuncular puan olarak lider biz olmalıyız diyor. Coşkulular ve iyi çalışan bir takım... Şenol Güneş doymuyor. Demba Ba transferi soru işareti yaratan bir transfer ama ücreti yok. Beşiktaş için kayıp olmaz kenarda durur en azından... Cenk 25 golü rahat bulur yani. Gol kralı olur gibi geliyor bana..."

"İspanya serüveni sonrasında Beşiktaş'a gelince yapısı karakteri ve oyun yapısı Babel'e uygun. Zemini yakaladı ve istediklerini yaptı. Düşüşte olan bir oyuncu büyük takımda görev aldığı zaman aç gibi oynuyor. Saygısızlık kabul etmesinler ama Kasımpaşa ve Beşiktaş aynı değil. Böyle bir fırsatı iyi değerlendiriyor."

"Quaresma'nın 19 maçta sadece 1 penaltı golü var.Planlama ve transfer politikası çok önemli... Kim gördüyse tebrik etmek gerekiyor. Ben Fenerbahçe'de oynuyorum beni 28-29 yaşında yolladılar. Daha sonra geri geldiğimde dikkat ederim."

(Hürriyet)