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Beşiktaş'a sevindirici haber!
30 Ocak 2017 , 13:51
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Siyah-Beyazlılar'da geçtiğimiz gün antrenmanda sakatlanan Atiba'nın bu akşam oynanacak olan Konyaspor maçında oynayacağı öğrenildi.
Beşiktaş'a Atiba Hutchinson'dan iyi haber geldi. Siyah-Beyazlılar'ın orta sahadaki en önemli futbolcularından biri olan kanadalı futbolcu Atiba, antrenmanda sakatlanmıştı.
Yapılan son kontrollerde Atiba'nın Atiker Konyaspor maçında oynamasını engelleyecek bir sorunun bulunmadığı ortaya çıktı. Atiba Hutchinson, bu akşam oynanacak Atiker Konyaspor maçında 11'de sahada olacak.
Kaynak : Fanatik
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