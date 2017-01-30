Beşiktaş'ın B planı hazır!

AJANSSPOR- Beşiktaş, Demba Ba'yı İstanbul'a getirmesine rağmen forvet için temaslarını sürdürüyor.

France Football dergisinin haberine göre siyah beyazlı ekip Fildişi Sahilli golcü Lacina Traore'nin transferinde sona yaklaştı. 2.03'lük golcü için bonservisini elinde bulunduran Monaco ile görüşmeler sürerken bu transferin resmiyete kavuşabileceği belirtildi.

Bu sezonu CSKA Moskova'da kiralık olarak geçiren ve 14 lig maçında 5 gol kaydeden Traore için La Liga ekiplerinden Sporting Gijon da da devrede.

26 yaşındaki oyuncunun Monaco ile olan sözleşmesi 2018 yılında bitiyor.

Öte yandan Beşiktaş, Demba Ba'yı sağlık kontrollerinden geçirmek üzere İstanbul'a getirmişti. Siyah beyazlı ekip aksi bir durumda Traore'ye imza attıracak.

Dün akşam Rus basınına konuşan Fildişili golcünün menajeri Dmitry Seluk da Beşiktaş ile görüşmelerin son aşamaya geldiğini ve oyuncusunun kariyerine Beşiktaş'ta devam edeceğini söylemişti.

Aynı Seluk 3 gün önce ise "Traore, Beşiktaş'a gitmeyecek" demişti.