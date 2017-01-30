- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Beşiktaş'tan KAP'a flaş açıklama!
30 Ocak 2017 , 17:39
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
Beşiktaş, Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai Shenhua'da forma giyen eski futbolcusu Demba Ba'yı kiralamak için görüşmelere başlandığını duyurdu.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Demba Ba'nın geçici transferi konusunda kendisi ve kulübüyle görüşmelere başlanmıştır."
Shanghai Shenhua'da yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 7 aydır sahalardan uzak olan Senegalli forvet, 2014-2015 sezonunda Beşiktaş'ta forma giymişti.
Demba Ba Sağlık Kontrolünden Geçti!
Detaylı kan tetkikleri yapılan Ba; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Demba Ba’nın sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar