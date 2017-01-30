Beşiktaş'tan KAP'a flaş açıklama!

Beşiktaş, Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai Shenhua'da forma giyen eski futbolcusu Demba Ba'yı kiralamak için görüşmelere başlandığını duyurdu.​

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Demba Ba'nın geçici transferi konusunda kendisi ve kulübüyle görüşmelere başlanmıştır."

Shanghai Shenhua'da yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 7 aydır sahalardan uzak olan Senegalli forvet, 2014-2015 sezonunda Beşiktaş'ta forma giymişti.

Demba Ba Sağlık Kontrolünden Geçti!

Detaylı kan tetkikleri yapılan Ba; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Demba Ba’nın sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.