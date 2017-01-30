Bir tek Fenerbahçe! Tam 9 puan!

AJANSSPOR - Spor Toto Süper Lig’de zirve mücadelesi veren takımların, ligin son 5 sırasındaki takımlara karşı kaybettiği puanlar dikkat çekti.



Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, son 5 sıradaki takımlara karşı hiç puan kaybı yaşamazken, Medipol Başakşehir ile Galatasaray rakiplerine 2 puan bıraktı.



Bu alanda Fenerbahçe ise en çok puan kaybı yaşayan takım olarak dikkat çekiyor. Son olarak Kayserispor’a karşı Süper Lig’de 4-1 kaybeden sarı-lacivertliler, ligin son 5 sırasındaki takımlara 9 puan bırakarak bu alanda zirvede yer aldı.