32 yaşındaki Hollandalı 10 numara, ligin ilk 19 haftasında 13 gole katkı sağladı. Maestro, ikili mücadele ve gollük pas istatistiklerinde Galatasaray’da en parlak dönemini yaşıyor

Galatasaray'da 4.5 sezondur forma giyen Wesley Sneijder, Türkiye kariyerinin en parlak ilk 19 haftalık performansını sergiledi. Hollandalı maestro, en fazla asist yaptığı (11) ve en fazla skora katkı sağladığı (13) dönemini yaşarken, aynı zamanda ilerleyen yaşına rağmen ikili mücadele kazanma değerlerinin yanı sıra orta ve isabetli orta karnesinde Galatasaray kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor. Sneijder, geçtiğimiz sezonun aynı döneminde 12, 2014-2015 sezonunda 7, 2013-2014 sezonunda 9 isabetli orta yaparken, bu sezon üç sezonun toplamı olan 28 sayısından sadece 2 isabetli orta daha az yaptı.

DAHA AZ ŞUT, DAHA FAZLA GOLLÜK PAS

Asist sayısında kariyer rekorunu kıran Wesley Sneijder, geçtiğimiz sezona göre şut sayısını yüzde 64.7 azaltırken, gol pozisyonuna sokmaya yönelik olan kilit pas sayısında ise zirve yaptı. Hollandalı, geçtiğimiz sezonun tamamında 41 kilit pas atarken, bu sezon 19 haftada 37 kilit pas atarak, neredeyse sezon karnesini şimdiden yakaladı. Sneijder'in şut sayısı 68'den 44'e düşse de şut başarı yüzdesi ise yüzde 74.9 artarak yüzde 43.1'e çıktı.

SABAH'A KONUŞTU: REKORU KIRACAĞIM!

Galatasaray'ın 10 numarası Wesley Sneijder, Akhisar maçının ardından SABAH'a konuştu. Yıldız futbolcuya, "Wesley; kariyer rekorun İnter'le Şampiyonlar Ligi'ni kazandığın 2009-10 sezonunda 15 asistti. Şu an Galatasaray'da resmi maçlarda 13 asiste ulaştın…" hatırlatmasını yaptık.. Gülümseyen Wesley Sneijder şu iddiada bulundu: "Benim için gol attırmak gol atmaktan daha önemli. Bunu daha önce de söylemiştim. Asistlerimi saymıyorum ama 13 asist yaptığıma da şaşırmadım, normal karşılıyorum. Göreceksin bu sezon rekor kıracağım ve 15'ten fazla asist yapacağım. Çok eleştirilsek de her şey güzel gidiyor. Galatasaray hedeflerine ulaşacaktır."

80

Wesley Sneijder, Galatasaray kariyerine 43 gol ve 37 asist sığdırarak, 80 gole katkı sağladı.

YILLANDIKÇA GÜÇLENİYOR

32 yaşında olmasına rağmen Galatasaray kariyerinin ikili mücadele kazanma yüzdesinde en iyi ilk 19 haftasını geride bırakan Hollandalı yıldız Wesley Sneijder, girdiği 52 ikili mücadelenin 21'ini kazandı. Wes, geçtiğimiz sezon 122 dakika daha fazla süre almasına rağmen 15 ikili mücadele kazanabilmişti.