Beşiktaş Kulübü İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Candaş Tolga Işık, Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor'u 5-1 yendikleri maçta statta güzel bir atmosfer olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Işık, "Beşiktaş'ın, taraftarıyla, yönetimiyle, teknik heyetiyle, futbolun güzelliklerini konuşturan bir takım olması müthiş bir şey. Buna vesile olduğumuz için kendimizi çok iyi hissediyoruz. Bugün şahane bir futbol atmosferi vardı, futbol kazandı." şeklinde konuştu.

Transferle ilgili soruları yanıtlamaktan kaçınan siyah-beyazlı yönetici, "Sahada bu ülkenin en iyi futbol takımı var. Bugün itibarıyla Avrupa'nın en iyi futbollarından birini oynayan bir ekip var. Sahadakileri konuşalım. Onlar müthiş işler yapıyorlar. Bugün Cenk'i hepiniz izlediniz. Bu ülkenin böyle bir yeteneği varken, sahadakileri konuşmak şu an daha doğru." ifadelerini kullandı.

Işık, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a yönelik tezahüratlarla ilgili bir soruya ise "Küfür duymadım. Esprili şeyler olabilir. Önemli olan Beşiktaş'ın oynadığı futbolun kalitesini konuşmak. Bu ülkede artık futbolu konuşalım. Futbol güzel bir şey." şeklinde cevap verdi.