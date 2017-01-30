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Bursaspor yeni hocasını açıkladı!
30 Ocak 2017 , 11:20
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- Spor Toto Süper Lig
- Bursaspor
AJANSSPOR - Spor Toto Süper Lig takımlarından Bursaspor'da Hamza Hamzaoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Mutlu Topçu getirildi.
Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde :
"Bir süredir Bursaspor menfaatlerini gözeterek yapmış olduğumuz görüşmeler ve değerlendirmeler neticesinde Teknik Direktörlük konusunda kararımızı vermiş bulunuyoruz. İhtiyacımız olan aidiyet ve Bursaspor geleneklerine hakim bir ekip ile futbol takımımızın yönetimini sayın Mutlu Topçu'ya emanet ediyoruz. Mutlu Hocamızın yardımcısı olarak da ülkemizin ilk prolisans sahibi antrenörlerinden Gökhan Geylani görev yapacak. Ayrıca tüm camianın sevgisini kazanmış olan Ivan Ergiç de yeni oluşumda yer alma teklifimizi kabul etmiştir."
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