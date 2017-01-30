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Bursaspor'da 3 ayrılık! Başkan açıkladı
30 Ocak 2017 , 16:40
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Bursaspor Başkanı Ali Ay, teknik direktör Mutlu Topçu'nun imza töreninde transfer çalışmaları ve Ivan Ergiç hakkında görüş bildirdi.
Ali Ay, “Transfer ile ilgili uygun şartlarda olursa bir iki tane oyuncu bakıyoruz. Ama olmazsa da hocamızla görüştük. Bu takımla devam edeceğiz. Takımdan ayrılan futbolcularımız oldu. Advincula, 600 bin dolar karşılığında Meksika’nın Tigres De La UANL takımına transfer oldu. Tomas Necid ile ilgili ise kendisini altı aylığına Polonya’nın Legia Varşova takımına kiralık verdik. Maaşını onlar ödeyecek. Burada çünkü oynayamıyordu. İnşallah orada başarılı bir performans sergiler ve biz de sezon sonunda iyi bir fiyata kendisini satarız. Sane’yi Fransa’nın Auxerre takımına satın alma opsiyonuyla 200 bin Euro'ya gönderdik. O da gitti. Belki bazı futbolcularımızla da ayrılacağız. Bir şey kesinleşmeden söylemek istemiyorum. İmza aşamasına geldiğinde kamuoyuyla paylaşırız" dedi.
ERGİÇ İKİN HAFTA İÇİNDE BURSA’YA GELECEK
Ivan Ergiç konusuyla ilgili olarak Ay, “Ivan Ergiç ile iki hafta önce görüştük. Ivan Ergiç’in annesi ameliyat olacak. Söylenen iki hafta içerisinde Şubat ayında geleceği söylendi. Kendisini bekliyoruz. Görevi büyük ihtimalle ya sportif direktör veya benim danışmanım olacak” yanıtını verdi.
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