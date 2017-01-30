Cenk: ''Quaresma zaten...''

Beşiktaş'ın sahasında Konyaspor'u 5-1 yendiği maçta 3 gol atan Cenk Tosun maçın ardından yayıncı kuruluş Bein Sports'a açıklamada bulundu.

Cenk'in sözlerinden Ajansspor.com'un derledikleri şöyle;

"İnanılmaz başladık maça. 20 dakikada domine ettik pozisyon üstüne pozisyon bulduk. 2-0'dan sonra düşüş vardı. İkinci devrede yine maçın hakimiydik. Çok hak ettiğimiz bir 3 puan aldık. Takım arkadaşımları kutluyorum.

Quaresma zaten bence Avrupa'nın en iyi orta kesen oyuncularından biri. Sert ve falsolu kesiyor. Bugün de öyle bir top kesti, ben de golü attm. Maçlardan önce hep konuşuyoruz. Bana "içeri gir sen, görürsem oraya keseceğim" diyor. Bugün de öyle oldu. Bir tane de Atiba'ya bırakmak istedim o da gol olsa güzel olacaktı.

3 gol attığım için maçın topunu aldım Takım arkadaşlarıma imza attırdım, tarih de attım. Evimin en güzel yerine koyacağım.

Ben tahmin versem yanlış olur. Atabildiğim kadar gol atmak istiyorum. Benim gollerimden çok, 3. yıldız daha önemli. Şampiyonluk daha önemli. Takıma ne kadar faydalı olabilirsem ne mutlu bana"