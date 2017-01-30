- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Cenk: ''Quaresma zaten...''
30 Ocak 2017 , 21:56
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
Beşiktaş'ın sahasında Konyaspor'u 5-1 yendiği maçta 3 gol atan Cenk Tosun maçın ardından yayıncı kuruluş Bein Sports'a açıklamada bulundu.
Cenk'in sözlerinden Ajansspor.com'un derledikleri şöyle;
"İnanılmaz başladık maça. 20 dakikada domine ettik pozisyon üstüne pozisyon bulduk. 2-0'dan sonra düşüş vardı. İkinci devrede yine maçın hakimiydik. Çok hak ettiğimiz bir 3 puan aldık. Takım arkadaşımları kutluyorum.
Quaresma zaten bence Avrupa'nın en iyi orta kesen oyuncularından biri. Sert ve falsolu kesiyor. Bugün de öyle bir top kesti, ben de golü attm. Maçlardan önce hep konuşuyoruz. Bana "içeri gir sen, görürsem oraya keseceğim" diyor. Bugün de öyle oldu. Bir tane de Atiba'ya bırakmak istedim o da gol olsa güzel olacaktı.
3 gol attığım için maçın topunu aldım Takım arkadaşlarıma imza attırdım, tarih de attım. Evimin en güzel yerine koyacağım.
Ben tahmin versem yanlış olur. Atabildiğim kadar gol atmak istiyorum. Benim gollerimden çok, 3. yıldız daha önemli. Şampiyonluk daha önemli. Takıma ne kadar faydalı olabilirsem ne mutlu bana"
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor! 1
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar