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Cenk Tosun'dan rekor!

Tarih30 Ocak 2017 , 22:02

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Cenk Tosun'dan rekor!

AJANSSPOR

Beşiktaş’ın Konyaspor’u 5-1 yendiği maçta Cenk Tosun hat-trick yaptı. 

Cenk Tosun Süper Lig kariyerinde en çok gol attığı sezonunun rekorunu kırdı.

 

Cenk Tosun'un en golcü sezonları

2016-17 sezonu 15 gol (Beşiktaş)

2013-14 sezonu 13 gol (G.Antepspor)

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