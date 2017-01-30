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Cenk Tosun'dan rekor!
30 Ocak 2017 , 22:02
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
AJANSSPOR
Beşiktaş’ın Konyaspor’u 5-1 yendiği maçta Cenk Tosun hat-trick yaptı.
Cenk Tosun Süper Lig kariyerinde en çok gol attığı sezonunun rekorunu kırdı.
Cenk Tosun'un en golcü sezonları
2016-17 sezonu 15 gol (Beşiktaş)
2013-14 sezonu 13 gol (G.Antepspor)
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
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