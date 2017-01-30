- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Cimbom'dan forvet atağı!
30 Ocak 2017 , 09:12
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Eren Derdiyok’un performansından memnun olmayan ve uzun süredir forvet arayan sarı-kırmızılı ekip, transferin bitimine bir gün kala Leicester City’den Leonardo Ulloa için harekete geçti.
UEFA'nın verdiği 65 milyon euro'luk bütçe sınırını aşmak istemeyen ve bu nedenle kesesine göre bir golcü arayan Galatasaray, son bir hamle daha yaptı ve Leonardo Ulloa için şartlarını zorlama kararı aldı. Lukas Podolski'nin durumundaki belirsizlik ve Eren Derdiyok'un beklenen performansı sergileyememesi sebebiyle forvete takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Arjantinli oyuncu ile temasa geçti. Cimbom, Leicester City'nin gözden çıkardığı Ulloa'yı kadrosuna katarak yarın sona erecek ara transfer dönemini mutlu sonla kapatmayı hedefliyor.
EK SÜRE TALEP EDECEK
Oynadığı 366 maçta 130 gol atan ancak Leicester'de bu sezon 19 maçta 1 golde kalınca satış listesine konulan 30 yaşındaki futbolcuyla büyük oranda anlaşma sağlandığı ifade edildi. Bu transfer için 3 milyon euro'yu gözden çıkartan yönetimin şimdi İngiliz ekibini ikna etmenin yollarını aradığı bildirildi. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncu için yapılan görüşmelerin uzaması halinde Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ek süre alınması da gündemde...
KİRALIK DA GELEBİLİR
Leicester'ın 22 Temmuz 2014 tarihinde Brighton'dan kadrosuna kattığı Arjantinli yıldız, rotasyonda Islam Slimani, Jamie Vardy, Shinji Okazaki ve Ahmed Musa'nın gerisinde kaldı. Bu nedenle şansını yeni bir takımda denemek istiyor. Galatasaray'ın bonserviste anlaşamaması halinde kiralık formülünü de masaya yatıracak.
1.85 metre boyunda olan ve güçlü bir fiziği bulunan oyuncu, hava toplarına hakim... Dar alanda topu başarıyla saklayan Ulloa, ceza sahasının her noktasından başarıyla tek vuruşlar yapabiliyor. (Fotomaç)
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar