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Cisse için son dakika atağı!
30 Ocak 2017 , 10:06
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Galatasaray, Çin'den ayrılacak olan Papiss Demba Cisse için sürpriz bir görüşme yaptı.
Galatasaray'da taraftarın sevgili Lukas Podolski... gidecek mi yoksa kalacak mı? Bu soru cevabını araya dursun yönetim alternatif arayışlarına devam ediyor. Gündeme gelen son isimse Çin'in Luneng takımının elden çıkarmak istediği Papiss Cisse.
Felix Magath teknik direktörlük görevine geldi. Tardelli'yi reserv takımından geri çağırdı. Yönetime de Cisse'yle çalışmak istemediği mesajını verdi. Galatasaray, Cisse için sürpriz bir görüşme yaptı. Pazartesi günü sürpriz bir gelişmenin yaşanabileceği bildirildi.
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
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