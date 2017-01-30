Demba Ba kafa karıştırdı!

Beşiktaş İkinci ve Futbol Şubesi Başkanı Ahmet Nur Çebi, Konyaspor maçı ardından açıklamalarda bulundu...

Çebi, 'Ligdeki takımların hazırlık dönemini çok iyi geçirdiğini düşünüyorum. 2. yarı daha zorlu geçecektir. 1. yarıdaki gibi rahat bir ortam beklemiyorum. Zor bir süreç başladı. Konyaspor maçı da çok zordu. Bundan sonraki her maçımız çok zor olacak. dedi.

Demba Ba konusuna değinen Çebi, "Bir transferimiz olduğunu düşünmüyorum. Demba Ba şu anda Beşiktaş'ın misafiri. Daha sonuçlanmadı." ifadelerini kullandı.

Vodafone Arena'da seyircilerin Aziz Yıldım için yaptığı tezerruhatlar ile ilgili soruya ise, "Ben bir şey duymadım" sözleriyle tamamladı.