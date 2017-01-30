Demba Ba kontrolden geçti!

Beşiktaş eski futbolcusu Demba Ba'yı yeniden kadrosuna katmak üzere... Siyah beyazlılar, dün İstanbul'a getirdiği Senegalli golcüyü bugün sağlık kontrollerine soktu. Ayak bileğinde yaşanan kırık nedeniyle yaklaşık 7 ay sahalardan uzak kalan 31 yaşındaki futbolcunun bu kırıktan ötürü gündeme gelmesi çok tartışılıyordu. Yapılan kontrollerde herhangi bir sorunun yaşanmadığı öğrenildi.

Sağlık ekibiyle görüşen yönetimin sonuçları incelediği ve Demba Ba ile son görüşmeyi yaparak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na kısa süre içerisinde bilgilendirme yapması bekleniyor.



Kırık nedeniyle tedavi süreci devam eden Senegalli'nin mart sonu, nisan başı gibi tam hazır hale geleceği belirtildi. Demba Ba anlaşmanın tamamlanmasından sonra tedaviye devam etmek Amerika'ya gidecek. Burada 3 hafta gibi bir süre geçirdikten sonra tekrar İstanbul'a gelerek takıma katılacak.

Bu arada Demba Ba'nın forvet alternatifi ise kiralık forma giydiği CSKA Moskova'dan çok mutsuz olduğu için ayrılmak isteyen Monaco'nun 2.03'lük Fildişili devi Lacina Traore.



Kaynak : Fanatik