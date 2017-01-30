Siyah-beyazlı takıma, ara transferde kiralık olarak dönen Ersan Adem Gülüm, teknik direktör Şenol Güneş tarafından kadroya dahil edilmedi.

Sakatlığı bulunan Caner Erkin ile Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun Milli Takımı kadrosunda yer alan Vincent Aboubakar'ın yanı sıra sakatlığı olan Ömer Şişmanoğlu da kadroda yer almadı. Beşiktaş'ta ayrıca Luis Rhodolfo, Veli Kavlak, Atınç Nukan ve Utku Yuvakuran da kadroda bulunmadı.

Beşiktaş'ta Tolga Zengin, Matej Mitrovic, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Aras Özbiliz, Andreas Beck ve Gökhan İnler yedekleri oluşturdu.

Demba Ba ve Ersan tribünde

Beşiktaş'ın transferi için görüşmelere başladığı Demba Ba, siyah-beyazlıları yalnız bırakmadı.

Demba Ba'nın yanı sıra Ersan Adem Gülüm, mücadeleyi VIP tribününden izledi.